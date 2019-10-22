【NBA】新球季常規賽明天開鑼　騰訊體育將有轉播央視繼續停播

美國NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利早前有關香港的言論，激起中國官方及民間出現大規模抵制浪潮。 NBA新球季常規賽即將於香港時間周三（23日）早上8時開始，此前已宣布暫停轉播的央視，其節目預告顯示仍然沒有轉播任何NBA賽事。 值得一提是，已悄悄恢復轉播的《騰訊體育》，其官網顯示常規賽賽事都會有轉播。

《央視》的節目預告顯示，周三早上至中午都沒有任何NBA常規賽的轉播安排。（網頁截圖）

據央視早前發出的公告，由於強烈不滿及反對莫利的言論以及NBA總裁施華的解釋，體育頻道決定立即暫停季前賽（中國賽）目前的轉播安排，同時排查涉及NBA的一切合作交流。但公告本身未有提及季前賽（中國賽）以外的轉播安排。

至於緊隨央視同步宣布停播，但後來被發現在本月中旬已悄悄恢復部份季前賽賽事轉播的騰訊體育，常規賽首日的多倫多速龍對新奧爾良塘鵝，以及洛杉磯快艇對洛杉磯湖人，兩場賽事屆時都會有轉播。

《騰訊體育》有轉播NBA的常規賽。（微博）

台媒《中央社》引述專業球迷認為，《央視》的節目預告「當作參考就好」，事實上以往亦不時發生明明預告要轉播NBA賽事，卻臨時改播中國國內的其它比賽，是故即使體育頻道突然開始恢復轉播NBA亦不必太意外。但另一名球迷就認為，中國主場的世界軍人運動會極其重要，連國家主席習近平都有出席開幕式宣布並開幕，央視貿貿然取消並讓位予NBA，「央視會出事的。」

（綜合報道）