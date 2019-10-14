【NBA】騰訊體育恢復部分比賽直播　內地網民感失望：彈性愛國？

美國NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於Twitter發布支持香港示威的言論，引發內地大規模抵制，內地最大的官方轉播頻道《騰訊體育》與《央視》上周二宣布停播NBA季前賽（中國賽）。 不過事隔不足一周，有內地網民發現《騰訊體育》已經恢復NBA部分比賽的直播，引起不少網民不滿，直指騰訊極速為錢「跪低」，甚至呼籲罷看其餘賽事。另有曾參與抵制的網民直言對騰訊感失望，慨嘆：「以後不會參與愛國了。」

騰訊體育今日（14日）已經恢復NBA部分比賽的直播，其中一場為8時馬卡比對陣木狼（內地稱森林狼）。（騰訊視頻網站截圖）

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有內地網民發現，騰訊體育今日（14日）已經恢復NBA部分比賽的直播，網站的NBA直播單顯示，兩場比賽分別為早上6時公牛對速龍，以及8時以色列球隊馬卡比對木狼。NBA中國官方網站的賽程預告中，火箭隊將在10月17日和19日有兩場比賽，分別對陣馬刺和熱火，但騰訊網站的比賽直播預告中則沒有相關賽事。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

復播 NBA 的消息傳出後引起內地網民熱議，不少人於微博轉發消息，狠批騰訊體育「為了錢不要臉」、「首先表明立場，然後考慮利弊，最後為錢低頭」，直指騰訊行為猶如打網民的臉，「感謝官方下場打臉，告訴我中國人的尊嚴沒有錢重要」，甚至有人呼籲復播後繼續罷看，「我不管別人看不看，反正我不看」。

不滿復播派意見：

不過有網民則另有看法，指出騰訊體育復播賽事，反映已獲得官方批准，「沒上面同意你覺得他敢恢復？這兩天高層談得差不多了」、「全球經濟一體化時代，牽一發動全身。理性愛國，如果真的到了需要抵制的時候，國家和政府會說的」。

理性愛國派意見：

有人則直言對騰訊轉軚感到非常失望，慨嘆「心涼了，以後再也不會發聲了」、「我不再參與及支持了，簡直浪費生命，有時候被人看不起也是活該了」、「普通百姓網民大眾不過是一個棋子，真的」。

（綜合）

心灰意冷派意見：