國際宇航大會在美開幕　官媒披露中國航天局缺席內情

10月21日，第70屆國際宇航大會（IAC）在美國華盛頓開幕，中國航天局的缺席成為大會關注的焦點，中國官媒透露內情。

與會者關注中方缺席第70屆國際宇航大會的原因。（微博@軍機不可泄露）

10月22日，據新華國際報道，在第70屆國際宇航大會開幕當天的第一場全會活動上，1,000多名現場聽眾通過手機投票將一個提問置頂。提問稱，「在這個會議上，我想念一個重要的航天局。中國（航天局）去哪兒了？」

據悉，中國歷來是國際宇航大會的重要參與方。2018年在德國不來梅舉辦的第69屆大會上，中國國家航天局局長張克儉出席，中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司等企業也在大會上展示最新技術成果。

然而，在此次大會的官方議程上預定在在華盛頓會議中心發表演講的中國國家航天局副局長吳豔華卻沒有出現。展廳裏也少有中國企業出現。

對於中方缺席的原因，國際宇航聯合會主席僅稱因「時間衝突」，並未進一步解釋。但會場一些人士表示，中國代表團赴美簽證受阻。

與會人士：中國代表團赴美簽證受阻

值得一提的是，在10月20日舉辦的記者會上，一位國際宇航大會組委會高層表示，他18個月前就同美國國務院溝通，確保參會者及時拿到簽證。目前看來，結果並不理想。

另據參會的北京天文相機制造商QHYCCD工作人員稱，據她所知，有一家國內企業全員未獲赴美簽證，還有一家企業只有一人獲簽，而她本人因為不是技術人員才勉強獲簽，公司其他同事均未能成行。