中國研發商業用「龍系列」火箭　可將1.5噸航天器發射上天

中國「長征火箭的搖籃」航天科技集團中國運載火箭技術研究院所屬中國長征火箭有限公司，昨日（19日）發布最新的「龍」系列運載火箭的研製計劃和未來發射計劃。 「龍」系列是航天科技集團繼「長征」系列後，推出的首個面向商業航天的運載火箭系列，以滿足國內外日益增長的商業載荷入軌需求。

「捷龍」系列的捷龍一號已經在2019年8月17日首飛成功。（央視新聞）

據央視新聞報道，「龍」系列運載火箭作為「長征」系列運載火箭的補充，能夠滿足當前國內外絕大部分商業衛星的發射需求，還可針對不同的發射需求，提供星箭地一體化在軌交付、海上發射等個性化商業航天服務。

「龍」系列產品規劃為「捷龍」固體商業運載火箭系列和「騰龍」液體商業運載火箭系列兩大類。「捷龍」系列包括捷龍一號、二號、三號三型固體運載火箭，以及捷龍-S亞軌道運載器。該系列火箭可將200公斤到1.5噸的航天器發射至距離地面500公里的太陽同步軌道。

「捷龍」系列固體運載火箭追求「高性價比、高可靠、快履約、快發射」目標，為國內外商業衛星用戶的星座組網、補網、載荷驗證等提供可靠、便捷、經濟的專屬發射、定時定軌道發射和搭載服務。

「捷龍」系列固體運載火箭追求「高性價比、高可靠、快履約、快發射」目標。（央視新聞）

「捷龍」首個型號已首飛成功

該系列中的首個型號─捷龍一號已經在2019年8月17日首飛成功。該箭體最大直徑1.2米，總長20米，總重23噸。發射至距離地面500公里的太陽同步軌道運載能力不低於200公斤，力爭實現年均20發的發射能力，著力滿足微小衛星、立方星發射以及星座補網等入軌需求。

此外，規劃中的捷龍三號火箭箭體最大直徑2.6米，總長31米，總重116噸。發射至距離地面500公里的太陽同步軌道運載能力不低於1.5噸。捷龍三號擬於2021年完成首次飛行試驗，未來將力爭實現每年5到8發的發射能力。

「龍」系列運載火箭能夠滿足當前國內外絕大部分商業衛星的發射需求。（央視新聞）

目前規劃的「騰龍」系列商業運載火箭為採用液體推進劑的中型運載火箭，未來設計有可重覆使用能力，主要承擔中大型衛星和較大規模星座組網的發射服務，力爭將每公斤載荷發射價格控制在5000美元以內。該系列火箭力爭2021年前後完成首次飛行試驗。

（央視新聞）