【改革開放】工信部：進一步對外資開放電訊、互聯網、汽車等領域

工信部新聞發言人黃利斌在周二（22日）表示，將進一步對外資開放電訊、互聯網、汽車等領域，繼續提高知識產權保護水平，營造良好的營商環境。

黃利斌指美國美建立「實體清單」，部分對美依存度較高的行業和產品的出口受到一定影響，但總體來看，並不能傷及中國科技發展的基本面，部分科技企業的短暫波動也不能影響中國科技水平發展長期向好的態勢，「面對美國打著經貿摩擦的幌子，對我實施高新技術封鎖的嚴峻形勢，我們信心堅定，中國的科學技術能夠克服初期一無所有的困難，也必將突破現階段技術發展的瓶頸。」

黃利斌指，中國信心堅定，中國的科學技術能夠克服初期一無所有的困難，也必將突破現階段技術發展的瓶頸。（視覺中國）

黃利斌強調中國將堅定不移擴大開放，以開放的心態和包容的胸懷看待中美貿易摩擦問題，「不關起門來搞建設，不一味強調『自主可控』」。中國不與國際產業發展脫鉤，堅定不移提升對外開放水平，進一步對外資開放電訊、互聯網、汽車等領域，繼續提高知識產權保護水平，營造良好的營商環境。

此外，黃利斌亦敦促美國方面尊重事實，尊重雙方業界希望加強合作的強烈願望，尊重多邊貿易規則，審慎行事。中國方面將密切關註所謂「實體清單」，並將采取所有的適當措施，堅決捍衛中方的合法權益。

（綜合報道）