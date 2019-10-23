蓬佩奧指中國用脅迫腐敗治國　外交部：栽贓污蔑只會自毀信譽

據媒體報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月22日在華盛頓傳統基金會年度總統俱樂部上講話稱，中國使用脅迫、腐敗當治國工具。 對此，中國外交部發言人華春瑩23日表示，中國是一個負責任大國，堂堂正正、光明磊落，又稱蓬佩奧到處栽贓污蔑，只會自毀信譽，成為人們街談巷議的笑柄。

美國國務卿蓬佩奧重話批中國，指控北京用脅迫與腐敗治國。（網絡圖片）

中國外交部發言人華春瑩表示，「在人際關係中，人們把那些撒謊成性、到處說人壞話的人稱之為小人，往往選擇蔑視、不予理睬。但在國際關係中，對於惡意造謠詆譭抹黑他國的行為，我們必須澄清事實，表明立場。」

華春瑩說，首先，中國是一個負責任大國，堂堂正正、光明磊落。她稱，中國從不窮兵黷武，從不唯我獨尊，從不違約退群，從不以大欺小，從不怨天尤人。「『脅迫』這頂帽子扣不到中國頭上。相反，『脅迫』這頂帽子非常適合美國。美方不必自謙。」

華春瑩還表示，中共十八大以來，中國共產黨堅持全面從嚴治黨，深入推進反腐敗鬥爭，取得積極顯著成效，不僅得到廣大人民群眾衷心擁護和支持，也贏得國際社會的廣泛尊重和讚譽。

華春瑩又引述美國全國廣播公司新聞網（CNN）和英國《衛報》等歐美媒體報導，稱美國公眾普遍認為美國選舉存在大量「以金錢換選票」的「金錢政治」現象。華春瑩指，謊言說一千遍也不會成為事實，自己國內出了問題，應聚焦自我完善，而不應嫁禍於人，喋喋不休，到處栽贓污蔑，只會自毀信譽，成為人們街談巷議的笑柄。