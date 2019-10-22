蓬佩奧：特朗普準備必要時攻打土耳其

土耳其對敘利亞庫爾德武裝發起軍事打擊後，美土關係進一步惡化。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，總統特朗普（Donald Trump）準備在必要時對土耳其採取軍事行動，但華盛頓認為「和平好過戰爭」。

蓬佩奧10月21日在接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）電視台採訪時指出，「我們認為和平好過戰爭。但如果必須發動軍事行動，那你們應該知道，特朗普總統完全願意採取那樣的行動。」

據悉，特朗普在10月9日土耳其在敘利亞展開行動當天向土總統埃爾多安（Recep Erdogan）致信稱，要求其「別做傻瓜」並且「別因土耳其在敘的軍事行動讓全世界失望」。

信中還稱：「別充硬漢，別做傻瓜！」

對此，CNBC消息稱，埃爾多安10月18日在伊斯坦布爾對記者說，整個國家都「放不下」特朗普10月9日送達的親筆信裏，用在土耳其當天將攻打敘利亞北部軍事行動上的、刺耳的言辭。

埃爾多安稱：「特朗普總統的信，與政治、外交禮儀不合，卻已見諸媒體。我們當然不會忘記。我們不應當放下這件事。」埃爾多安還說，對於這封信，「一旦時機到來」，土耳其將會「採取必要措施」。

土耳其總統府消息人士曾對英國廣播公司（BBC）透露，特朗普10月9日的親筆信激怒了埃爾多安，「埃爾多安接到這封信，徹底拒絕並且丟進垃圾桶裏。」埃爾多安當天便在Twitter上宣布，正式發動代號「和平噴泉」（Peace Spring）的軍事行動，目標摧毀敘利亞北部的庫爾德（Kurd）武裝組織。