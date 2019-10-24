資產被澳法院凍結　中國富商黃向墨斥澳以稅務進行政治迫害

澳洲税務局（ATO）近期要求中國商人黃向墨補繳1.4億澳元（1澳元約合5.37港元）的税款。稅務局說服澳洲聯邦院凍結了黃向墨及其妻子在澳的資產，並要求其在21天內公布其在全球的所有資產。 黃向墨則發表聲明，斥澳洲對中國和華人的政策偽善、無恥。

澳洲税務局表示，因為黃向墨在澳洲沒有足夠資產來支付1.4億澳元的税款，可能會要求其破產以收回債務。

對此，黃向墨發表長達9頁的聲明稱，他正在與澳洲税務局對簿公堂，「令我悲哀和痛心的是，這個平時據說尚有操守的專業部門，不知道究竟屈服於何種暗黑勢力的壓力，幾乎成為對我進行政治迫害的工具」。

黃向墨稱，澳洲稅務局成為對他進行政治迫害的工具。（資料圖片）

他還表示，「我向來將信用看成與生命一樣寶貴，無論何時何地，我從未有過任何違約記錄，遑論任何偷税漏税記錄」。

黃向墨稱，澳洲税務局提出的徵税對象是中國政府根據中國法律所徵收的土地出讓金。他表示，這體現了ATO此舉已經不是正常的税務執法，而是進行政治追殺與迫害，是將ATO「政治武器化」。

澳洲税務局10月23日拒絕了對黃向墨的說法置評，僅稱「以公平、專業和負責任的方式運營」。

黃向墨表示，澳洲税務局明知其實力足以應對這個量級的「税務訛詐」，但還是試圖給他的生意夥伴製造恐慌，「敗壞我的聲譽、切斷我的商業圈」。他強調，其家族在澳的所有產業早已完成代際傳承，與他個人毫無關係。

據悉，黃向墨2011年來到澳洲，成立房地產公司。因為被懷疑「干預澳洲內政」，2018年12月，澳洲安全情報局（ASIO）以「性格原因」為由要求吊銷他的永久居留簽證，此後，澳洲政府還拒絕了其澳籍申請，並禁止他回到澳洲。

（衛報、環球時報）