澳洲總理會晤王岐山　莫里森解釋為何未受邀訪華

中國國家副主席王岐山10月20日在雅加達出席印尼總統的就職儀式，並且在出席儀式之後，與澳洲總理莫里森舉行了會晤。

澳洲廣播公司（ABC）10月21日報道稱，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）抓住了周末出席印尼總統佐科（Joko Widodo）就職典禮的機會，同中國國家副主席王岐山舉行了會晤。

報道稱，這次會晤比原計劃的半小時長了將近一半。

王岐山在會晤開始時指出，澳洲方面請求舉行這次會晤，習近平同意。

會晤接受後，莫里森在記者會上說，這次會晤後，他很高興雙方都理解了澳洲的立場，以及雙方對這段關係的承諾。

報道指出，但是王岐山在會晤中並沒有邀請莫里森訪華，對此，莫里森回應說，王岐山是中國國家主席習近平的特使，無權發出任何邀請。

莫里森還對記者強調，澳洲是一個獨立的主權國家，不能用簡單的二元論來看到澳洲，即親美或者親華。

據悉，莫里森2018年8月份上台後，一直沒能夠獲得北京的邀請訪華。

文章稱，北京至今甚至都沒有邀請過莫里森訪華。莫里森至今都沒能與習近平進行相對有限的雙邊會晤。

文章指出，當莫里森上台時，他繼承了一個問題，澳洲和中國的關係處在僵局之中。儘管特恩布爾（Malcolm Turnbull）擔任總理期間，兩國關係有所融冰，但兩國關係仍處於政治温度計的冰點。

文章稱，莫里森和習近平在2019年11月份的智利APEC峰會上有可能舉行正式的雙邊會晤，但是澳洲在華為問題上的立場是一個考驗。

文章指出，澳洲徹底將華為排除在本國5G網絡建設之外，一名觀察人士說，習近平可能想要看到澳洲立場的變化。

但是文章強調，如果澳洲改變華為問題的立場是獲得領導人會晤的前提，那麼兩國領導人不會很快就會晤了。莫里森無意讓步。