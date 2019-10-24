達賴喇嘛印度重申西藏不獨立　籲北京保護藏區傳統文化

美國和平研究所組織的青年領袖於10月23日和24日在印度達蘭薩拉與第十四世達賴喇嘛進行座談。達賴喇嘛重申不尋求西藏的立場，但要求中國政府尊重藏區的文化傳統。

達賴喇嘛說：「中國人是人類，我們也是人類。在地理上，我們必須共同居住在一起。自從2008年，我們就決定不尋求獨立。 和諧共處，這樣更好。事實上，『獨立』只是一個政治詞彙。」

達賴喇嘛此前曾多次表示，不尋求西藏獨立。（路透社／資料圖片）

他進一步指出，「既然我們不尋求獨立，我們要在中國範圍內共同生活，中國憲法自身也提到了中國各個不同的藏區。所以，中國的所有藏人都應該享有保留我們自己的文化和語言的相同的權利。」

據美國之音報道，達賴喇嘛稱，「如今，情況在改變，很多中國人展示了對藏族文化的興趣，很多還信奉佛教。所以，我們要有耐心，同時要有決心，相信真理，這是很重要的。」

此前，達賴喇嘛曾多次強調西藏不尋求獨立。

2018年11月1日，達拉喇嘛在印度達蘭薩拉邀請多位華人科學家參加佛教與現代科學對話活動，他表示：「我們決定不尋求西藏獨立，非常希望待在中華人民共和國的大家庭內，藏人要的是中國依照憲法給予少數民族的權利能落實，包括語言，這樣雙方才能互惠。」

2018年12月8日，達賴喇嘛在印度首都新德里發表演講稱，「幾乎全世界那些關心西藏議題的人都知道，我們並沒有在尋求獨立」。

他還於2019年7月26日稱，藏人不尋求完全的獨立，西藏問題也不尋求聯合國訴訟，而是要在中華人民共和國的框架下，用自己的力量爭取西藏真正的自治。

值得一提的是，2019年也是中共對西藏進行民主化改革60周年。官媒此前曾指，達賴喇嘛扮演着「分裂主義反動陣營總頭子」的角色。