西藏布達拉宮實行當日預約免費參觀　至2020年3月15日

10月14日晚，微信公眾號「布達拉宮官方平台」發佈布達拉宮管理處通告稱：根據西藏自治區人民政府關於實施《第三輪「冬遊西藏」市場促進優惠政策》精神，從2019年10月15日至2020年3月15日期間，布達拉宮實行當日預約免費參觀惠民政策。此前，布達拉宮於7月21日起實行客流限制。

據新華社報導，7月西藏進入旅遊旺季，7月21日起除布達拉宮外，西藏拉薩市大昭寺也將對特定時間的參觀實行預約制。

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根據限流參觀方案，遊客可通過布達拉宮官網預訂（網上唯一購票管道）和現場預約兩種方式預約參觀。現場預約時，遊客需持本人二代身份證原件前往預約，每人最多可預約4人門票。預約視窗開放時間為上午8時至預約券發放完畢。

據官方資料介紹，布達拉宮（西藏自治區布達拉宮管理處）坐落在海拔3700米的西藏自治區拉薩市中心的紅山上，因其建造的悠久歷史，建築所表現出來的民族審美特徵，以及對研究藏民族社會歷史、文化、宗教所具有的特殊價值，而成為舉世聞名的名勝古跡。

經過1300多年的歷史，布達拉宮形成了占地面積40萬平方米，建築面積13萬平方米，主樓紅宮高達115.703米，具有宮殿、靈塔殿、大殿、佛殿、經堂、重要職能機構辦公處、曾官學校、宿舍、庭院、回廊等諸多功能的巨型宮堡。宮內珍藏8座達賴喇嘛金質靈塔，5座精美絕倫的立體壇城以及瓷器、金銀銅器、佛像、佛塔、唐卡、服飾等各類文物約7萬餘件，典籍6萬餘函卷（部），成為名副其實的文物瑰寶。