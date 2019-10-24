中國邀請十多國家在聯合國出席座談會　闡述涉疆涉藏涉港問題情況

中國常駐聯合國代表團與中國人權研究會當地時間周三（23日）在美國紐約聯合國總部舉辦座談會，邀請中國人權研究會和中國國際交流促進會的專家學者，以及十多國家的常駐團，就新疆反恐和去極端化舉措、藏傳佛教活佛轉世，以及香港反修訂《逃犯條例》運動等進行交流。 據內地官媒報道，出席的國家包括有巴基斯坦、古巴、委內瑞拉、朝鮮、白俄羅斯、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、印尼、越南、布隆迪、老撾、新加坡和喀麥隆。

報道指，中國人權研究會理事、中國社科院邊疆研究所新疆研究室主任許建英介紹新疆採取反恐和去極端化舉措的背景，並指出設立被外界稱為「再教育營」的職業技能教育培訓中心等舉措，有效消除恐怖主義、極端主義滋生蔓延的土壤，切實保障新疆各族人民的生命權、健康權和發展權，保障了各族人民生命安全和生活幸福。

許建英指出在新疆設立職業技能教育培訓中心等舉措，有效消除恐怖主義、極端主義滋生蔓延的土壤。（資料圖片）

而中國人權研究會理事、中國藏學研究中心社會經濟研究所副所長格桑卓瑪則詳細介紹藏傳佛教活佛轉世制度，強調活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，已經形成一整套嚴謹而嚴密的宗教儀軌和歷史定制，特別是必須經過中央政府的批准、認定。

至於中國國際交流促進會理事、中國社科院法學所台港澳法研究中心主任陳欣新則講述香港反修訂《逃犯條例》運動的由來，強調修例是為彌補法律漏洞，彰顯社會正義，完善香港法治，是必要、正當的和合理。特區政府已宣布正式撤回修例，但激進暴力活動仍未停止，完全超出遊行示威的範疇，香港社會各界應團結一心、拒絕暴力，早日恢復和平穩定局面。

陳欣新指香港特區政府已宣布正式撤回修例，但激進暴力活動仍未停止，完全超出遊行示威的範疇。（資料圖片）

報道又稱，出席的十多個國家常駐團官員感謝中國常駐聯合國代表團安排此次座談和有關專家學者的深入闡述，並表示通過此次座談，對涉疆、涉藏和涉港問題有更充分了解，「發現同西方有些媒體報道的完全不一樣」，「恐怖主義是全人類的公害，中國新疆的反恐和去極端化工作完全正當必要。在香港發生的嚴重暴力觸目驚心，期待香港盡快恢復秩序」。

（央視新聞）