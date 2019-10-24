【逃犯條例】佩洛西會見黎智英等人　外交部：行為偽善用心險惡

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前在Twitter上公布與壹傳媒集團創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人會面的合照，並留言稱「完全支持且敬佩那些每周走上街頭，為香港民主與法治進行非暴力抗爭的人」。 對此，中國外交部發言人華春瑩在周四（24日）回應時批評佩洛西黑白不分、是非顛倒，「把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，為暴力示威者、反中亂港分子撐腰打氣，其行為之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。」

華春瑩表示，正在香港發生的是「百分之百的街頭暴力和違法犯罪」，「這些都是基本事實，清清楚楚，明明白白。不知道佩洛西等人還想讓香港警察流多少血、讓香港市民流多少淚、受多少害，才能找回他們的良知？」華春瑩更指，正是由於佩洛西等外部勢力「這種赤裸裸的包庇縱容、煽風點火」，才會令「抗法分子」更加有恃無恐。

華春瑩在最後強調，「無論你們（佩洛西等美國政客）的雙眼如何被偏見蒙蔽，無論你們的內心如何被邪惡充斥，香港都是中國的香港，任何干預香港事務的企圖都不會得逞，任何支持香港分裂的圖謀都是癡心妄想。這套把戲在別的地方或許曾經得過手，但是在香港、在中國的土地上，你們最終得到的只會是黃粱一夢，只會是自食苦果。」

（中國外交部）