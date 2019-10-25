中國C919客機105架機試飛成功　總訂單已破千架

10月24日，中國C919大型客機105架機於10時00分從上海浦東國際機場起飛，於11時37分返航並平穩降落，完成其首次試驗飛行任務。

據央視新聞報道，截至目前，中國商飛公司共有5架C919飛機投入試飛工作，101、102、103、104架機已在西安閻良、山東東營、江西南昌等地開展試驗試飛，靜力試驗和其他地面驗證試驗也在穩步推進。

按照計劃，今年內還會有106架次C919飛機進行試飛，密集試飛完成之後，預計2020年底取得適航證，2021年開始正式交付。

據悉，C919飛機的訂單量已經超過了1,000架，除了中國之外，還有美國、德國等國家的航空公司訂購C919飛機，不過官方一直沒公布售價。

根據資料，C919大型客機，全稱COMAC C919，是中國首款按照最新國際適航標準，具有自主知識產權的幹線民用飛機，是由中國商用飛機有限責任公司於2008年開始研製的。

C是中國英文名稱「China」的首字母，也是中國商飛英文縮寫COMAC的首字母，第一個「9」的寓意是天長地久，「19」代表的是中國首型大型客機最大載客量為190座。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158座至168座，航程4075公里至5555公里，於2017年5月5日成功首飛。