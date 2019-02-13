國產大型客機C919今年再有三架試飛　首架料2021年交付東航

中國商用飛機公司（中國商飛）宣布，今年內將再有三架國產大型客機C919進行首次試驗飛行，試飛工作將全面提速。此外，首架C919預計會於2021年交付中國東方航空。

中國商飛表示，今年再有三架C919試飛。圖為2018年12月28日，C919的103架機在上海浦東機場首飛。（視覺中國）

中國商飛今日宣布，C919的102、103和104架機目前正在總裝車間。其中，102架機不久前從山東東營轉場回到上海，於2月8日進入總裝車間，開始持續2至3個月的測試改裝，為後續試飛工作做準備。103架機在完成首次飛行後回到總裝車間，正在按計劃開展相關測試改裝，後續將轉往西安閻良展開試飛。

104架機已進入總裝階段，目前正在開展系統安裝與測試工作，之後將完成首次試飛。105架機在處於部裝階段，106架機正按計劃進行各個大部段製造，預計到今年底將全部投入試飛。今年3架C919完成首飛之後，C919的試飛飛機總數將達到6架，試飛驗證工作將進一步加快。

中國商飛指，C919的批量生產正在加緊進行，試飛工作將全面提速。截至目前，C919大型客機已獲得國內外28家用戶的815架訂單。首架C919預計會在2021年交付中國東方航空。

中國首款自主研發的大型客機

資料顯示，C919飛機總長38.9米，標準航程4075公里，最大航程5555公里，是中國首款按照最新國際適航標準研製的幹線民用飛機，具有完全自主知識產權。首架C919於2017年5月5日在上海浦東機場完成首飛，標誌着中國在飛機製造技術上取得重大突破。