六名全國人大代表被責令辭職　包括兩名嚴重違紀解放軍將軍

全國人大代表在周六（26日）出現一批人事變動，其中解放軍戰略支援部隊前副司令員兼參謀長饒開勛，以及西部戰區陸軍前副司令員徐向華，兩人由於嚴重違紀，均被責令辭去第十三屆全國人大代表職務。 戰略支援部隊選舉委員會及陸軍選舉委員會已於7月及8月召開會議，決定接受有關的辭職。

現年55歲的饒開勛是四川人，畢業於國防大學軍事指揮專業，擁有研究生學歷。饒開勛曾經擔任過前成都軍區第13集團軍參謀長、第14集團軍軍長等職務，並於2013年調任前總參作戰部部長、國家人防辦主任。及至解放軍軍改啟動，戰略支援部隊正式成立，饒開勛就出任戰略支援部隊副司令員一職。饒開勛於2010年獲晉升為少將，2017年再獲晉升中將軍銜，並被評為2008年度全軍優秀指揮軍官、2009年度全軍愛軍精武標兵。

解放軍兩名將官嚴重違紀，被責令辭去解放軍全國大大代表職務。（視覺中國）

至於54歲的徐向華，他曾任前第65集團軍參謀長，並於2014年12月晉升成為少將。軍改啟動後，中央軍委決定以原有的18個集團軍為基礎，調整組建13個集團軍，徐向華於2017年出任新調整組建的第74集團軍軍長，之後再轉任西部戰區陸軍副司令員。

據了解，全國人大是次共有6人出現人事變動，其餘均是涉嫌嚴重違紀違法或涉嫌嚴重違紀而被責令辭去人大代表職務，他們分別是作為江西省全國人大代表的中國鐵路南昌局集團有限公司黨委前副書記兼前總經理馬葉江、作為河南省全國人大代表的河南省前副省長徐光、作為四川省全國人大代表的四川資陽前市委書記陳吉明，以及作為貴州省全國人大代表的貴州省歌舞劇院有限責任公司藝術生產部副主任雷艷。

今次全國人大個別代表資格變動後，第十三屆全國人民代表大會實有代表2963人。

（全國人大網）