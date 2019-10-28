深圳海關破3.2億走私奢侈品大案　於香港設倉庫帶水貨至內地

深圳海關28日（周一）通報，該關破獲一宗以「海外代購」名義走私奢侈品大案，破獲一個特大奢侈品走私網絡，案值高達3.2億元（人民幣，下同）。 值得注意的是，深圳海關是在西九龍站口岸發現涉案「水貨客」，始揭破這個在香港設立倉庫的走私網絡。

2018年10月，深圳海關在西九龍站口岸查獲兩宗「水貨客」夾帶走私奢侈品入境案件，其後破獲一宗以「海外代購」名義走私奢侈品大案。（央視截圖)

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2018年10月，深圳海關在西九龍站口岸查獲兩宗「水貨客」夾帶走私奢侈品入境案件，經分析該兩名當事人屬於同一犯罪集團。今年9月11日，上海、深圳兩地海關緝私警展開行動，一舉摧毀該犯罪網絡，拘捕涉案人員9名，查扣涉嫌走私入境的奢侈品牌服飾、手表等一批。證據顯示，犯罪集團自2016年以來走私奢侈品案值達3.2億元，涉稅6000餘萬元。

海關緝私人員表示，以夫妻劉某、沈某為首的上海優某公司以「海外代購」的名義招攬客戶，組織人員在意大利、美國等境外購買名牌服飾等奢侈品，並存放於該公司的香港倉庫，再以國際速遞偽報品名、低報價格方式將奢侈品直接寄送給國內客戶，或僱請水貨客集團以行李夾藏等方式從深圳旅檢口岸走私入境，再速遞發送給國內客戶。

海關指，犯罪集團每月盈利額高達300萬元。犯罪集團走私入境的奢侈品品牌非常多，不僅有大眾熟知的愛馬仕、巴黎世家、LV、Prada、Gucci等奢侈品品牌，還有很多大眾不太熟悉的國外品牌。價格最高的有三十萬元以上的伯爵名表，最低的是一兩千元的T恤。

深圳出入境西九龍邊檢站獲授集體一等功

此外，據深圳新聞網27日（周日）報道，深圳出入境邊防檢查總站西九龍邊檢站因工作成績卓著，26日（上周六）被公安部授予集體一等功。報道指西九龍邊檢站全體民警工人講政治、顧大局、敢擔當，在西九龍站內地口岸區出色完成「一地兩檢」工作任務。內媒猜測這與深圳海關破獲走私奢侈品大案有關。

（綜合報道）