女子腰綁624條金頸鍊羅湖過關被查　網民：現實版腰纏萬貫

上週三（14日），深圳海關通報查獲一宗綁藏項鍊入境案。一名女子經羅湖口岸入境時，竟在腰部和背部藏有6包金頸鍊。後經鑒定為18K金頸鍊，共624條，約重3.5公斤，價值逾89萬元人民幣。

涉事女子在腰部和背部綁藏6包金頸鍊。（影片截圖）

據新華社報道，當值關員小劉憶述稱，事發當日，涉事女子經羅湖口岸入境時沒有攜帶行李，但過關時步伐比較匆忙，看到海關職員的時候眼神閃縮，因此引起關員的懷疑。「我們要求當事人接受金屬探測門檢查，探測門發出刺耳的警報聲，懷疑當事人有人身綁藏的嫌疑。」

被海關查獲的624條18K金項鍊，價值超89萬元。（影片截圖）

隨後，海關人員對女子進行人身檢查，並在其腰背部查獲用束腰包裹的疑似K金頸鍊6包。至上週二（13日），經廣東省金銀珠寶檢測中心鑒定，查獲物品為18K金項鍊，共624條，重3563克，價值超89萬元。

目前案件還在進一步處理中。網民熱議：

「這就是現實版的腰纏萬貫。」

「金腰帶。」

「當金屬探測門是擺設啊。」

「這眼神真毒辣，看一眼眼神就知道不對勁，是正真訓練過的。

羅湖海關有關負責人表示，旅客進境時可攜帶自用合理數量的旅途物品，超出自用合理數量範圍應主動向海關申報，並強調海關嚴厲打擊人身綁藏、藏匿、偽裝以及瞞報、偽報等走私行為，一旦查獲，當事人將面臨法律的嚴肅懲處。

（綜合報道）