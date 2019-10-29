美國宗教自由大使訪問印度　首度會晤達賴喇嘛

正在印度訪問的美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），周一（28日）會晤了西藏流亡精神領袖十四世達賴喇嘛，討論如何改善藏傳佛教徒在世界各地的宗教自由。美國國務院表示，這是布朗貝克首度與達賴喇嘛會面。

據台媒《中央社》報道，布朗貝克將在印度展開為期4天的訪問，首日行程即前往印度北部西藏流亡政府所在地達蘭薩拉（Dharamsala），出席西藏表演藝術學院（Tibetan Institute of Performing Arts）60周年成立活動並致詞，其後與達賴喇嘛會晤。

美國國務院發出的新聞稿表示，布朗貝克與達賴喇嘛的會面目的，是討論如何改善藏傳佛教徒在世界各地的宗教自由。此次會面是布朗貝克自去年1月接任宗教自由大使職務以來，首次與達賴喇嘛會面。

根據藏人行政中央官網，布朗貝克是近期來訪最高階美國官員，訪團在抵達時表示，美國政府支持西藏人民及達賴喇嘛，也認為挑選達賴喇嘛繼任者，是藏傳佛教系統、達賴喇嘛及其他藏傳佛教領導人的工作，並「不屬於任何政府或實體」。

藏人行政中央官網也指出，布朗貝克在與達賴喇嘛會面時強調，美國強烈支持宗教自由，也相信世界上所有人都應享有此權利，並能平靜、自由信奉他們宗教，「但不幸地，西藏人民不被允許在西藏境內自由信奉宗教，必須逃到印度或其他地方」。

（中央社）