【廣西南丹礦難】涉事企業瞞報事故耽誤救援　家屬報警官方才知悉

廣西南丹縣大坪村礦區28日發生「冒頂」（中上部礦岩層塌落）事故，目前已造成2人死亡，另有9人仍然被困。 經調查發現，涉事企業慶達惜緣礦業投資有限公司在事故發生後，沒有第一時間上報，且藏匿入井人員記錄、當天生產記錄等資料，初步判定該企業涉嫌瞞報事故。

礦企涉嫌瞞報事故

據南丹縣通報， 29日凌晨3時左右，南丹縣應急局接到縣公安局電話報告稱，一名姓段群眾報警稱其家屬被困於南丹縣慶達惜緣礦業投資有限公司2號窿口內，被困人數約10人左右，請求相關部門進行救援。

廣西南丹縣大坪村礦區的礦難已造成至少2人遇難。（視覺中國）

接到報案後，當地政府凌晨5時左右啟動應急響應，國家應急部領導、自治區黨委政府其後也就救援工作作出指示及批示。據初步核實，事故發生時間為28日下午6時30分左右。

後經調查詢問了解，該企業主要負責人接到事故報告後，自行組織救援，沒有在第一時間向南丹縣公安、自然資源和應急管理等部門報告事故，直至南丹縣核查工作組於29日凌晨4時10分進駐該企業後，也未如實報告事故發生的準確時間。

同時在調查詢問過程中，還發現企業在事故發生後藏匿入井人員記錄、當天生產記錄等資料，初步判定該企業涉嫌瞞報事故。事故救援處置指揮部有關負責人指出，該企業瞞報事故導致專業救援未能及時開展。

市縣應急、公安、自然資源、衛健、武警、消防等部門集結200多人參與救援。（視覺中國）

事故現場救援難度大

據廣西礦山救援大隊河池中隊隊長羅松軍介紹，因事發地點距離地面主提升井口達3.9公里，井下溫度較高（事發地點溫度42°C），空氣質量較差，氧含量較低，救援工作難度很大。而由於塌方大，把巷道封堵，冒頂處後方有多少塌方，塌方情況如何目前仍未清楚，被困人員距離塌方處有多遠也仍未清楚。

後經分析研判，指揮部制定了救援方案，主要措施是通風降溫；檢測檢查有毒有害氣體；加固巷道；盡快到達事故地點展開救援。據悉，現場有超過200人正在參與救援工作。

（新華社、南國今報）