【山西「盲井案」】殺11人偽造礦難騙逾310萬賠償　6名罪犯被槍決

2007年初至2014年11月，內地6名農民分別結夥共謀，以殺人製造礦難方式騙取賠償金，連續作案12起，致11人死亡，1人輕傷，騙取賠償金310餘萬元（人民幣，下同）。 近日，山西省臨汾中級法院發布公告顯示，這6名獲判死刑的罪犯已經在今年4月12日被槍決。

該犯罪團夥一般都選擇農民工作案，並且要優先選擇老鄉，手段極其殘忍，有的死者頭面部被砸爛致容貌無法辨認，犯罪團夥拿到賠償款後，將被害人火化，骨灰隨意丟棄。（資料圖片/視覺中國）

根據公告內容，彭萬軍、郭德靖、王洪林、張元美、白元貴、劉學軍6人組成犯罪團夥，自2007年開始作案。最早一起是2007年4月上旬。郭德靖、王洪林、張元美將受害人肖某某帶到山西省汾西縣某煤礦務工，三人在井下作業時，郭德靖引爆炸藥欲炸死肖某某未果。同月12日零時許，三人與肖某某再次在井下作業時，郭德靖持鎬（注：刨土的工具）猛擊肖某某頭部數下，又與張元美用石塊擊打肖某某頭部致其受傷昏迷，後向礦方稱發生事故。

郭、王、張在礦方安排下，坐三輪車將肖某某送往醫院途中，三人見其仍有呼吸，即用棉被捂悶肖某某口鼻致其死亡，隨後，張元美冒充肖某某的弟弟與郭德靖、王洪林一起騙取礦方賠償金17萬元。

公告內容又顯示，犯罪團夥慣用伎倆是讓受害人冒用身份務工。2007年9月上旬，彭萬軍、王洪林、張元美將王某某騙至山西省交口縣一個鐵礦場，讓王某某冒用白元貴哥哥白元強的身份工作。彭萬軍、王洪林與王某某在井下作業時，用鐵錘將王某某砸昏後，用井下採礦的炸藥將王某某炸死，向礦方謊稱發生事故，犯罪團夥中另外2人其後冒充白元強的親屬，騙取礦方賠償9.2萬元。

內地電影《盲井》故事講述私礦打工的2名農民一心「發財致富」，將打工無門的外地農民認作親人帶到井下工作，再在下井時製造「安全事故」將「親人」合謀殺死，繼而找礦主和「遇難」礦工家屬用錢解決事端。（網上圖片）

此後近8年時間間，犯罪團夥成員如法炮製，在山西襄汾、汾西、孝義、汾陽、陝西韓城、銅川、白水、澄城等地採取同樣手段共作案12起， 除一起被害人經搶救得以生還，其餘11人均死亡。犯罪所得到的賠償款，每筆少則數萬，多則數十萬元。

山西省臨汾中級人民法院一審以故意殺人罪判處6人死刑，剝奪政治權利終身。六名罪犯不服提出上訴。其後經山西省高級人民法院終審裁定，駁回上訴，維持原判。

（澎湃新聞）