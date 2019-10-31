內地前3季度網絡舉報受理量過億　新浪、百度、騰訊佔總量9成半

日前，國家網信辦舉報中心發布9月全國「網絡違法和不良信息」舉報受理情況，顯示今年1至9月，全國各級網絡部門共受理1.07億件舉報。其中，國家網信辦舉報中心共受理198.5萬件（含各地網信辦受理報送），各地網信辦舉報部門共受理1737.1萬件，全國主要網站共受理8793.6萬件。 值得一提是，新浪、百度、騰訊、阿里巴巴的舉報受理量合計近6000萬件，佔總量的99.7%，其中前3者受理量佔總量的95.0%。

2019年1至9月，全國各級網絡部門共受理1.07億件舉報。其中，國家網信辦受理198.5萬件。（資料圖片）

從時間分布上看，4至8月是受理舉報量最多的時期。2018年受理量在7月份達到峰值，2019年受理量截至目前為8月最多。受理舉報的主要商業網站包括新浪（新浪微博、新浪網）、騰訊（微信、QQ、騰訊安全服務平台、騰訊網、騰訊微博）、百度、阿里巴巴、網易網、天涯社區、一點資訊、鳳凰網、凱迪網絡、搜狐網、今日頭條、優酷等。

其中，新浪受理的舉報量最多，達3518.4萬件，其次是百度，受理量為1388.2萬件，新浪、百度、騰訊、阿里巴巴的舉報受理量合計近6000萬件。其餘各網站每月公布的受理量均少於1萬件，今日頭條、優酷每月公布的受理量不到1000件。

據悉，目前內地各主要網站不斷暢通舉報渠道、受理處置網民舉報。除舉報中心網站、舉報電話、「網絡舉報」App及各省市網信辦舉報部門外，各大中央及地方新聞網站亦開設「網上有害信息舉報專區」，微博、優酷等社交娛樂App中也有明確的舉報功能。

（南方都市報）