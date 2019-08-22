獲北大醫學部取錄　菲少女疑轉帖羅冠聰Twitter　遭舉報撐港獨

一名菲律賓少女今年獲得北京大學醫學部取錄，還拿到全額獎學金，她21日（昨日）被爆曾轉發香港眾志前立法會議員羅冠聰的Twitter帖文，遭內地網民舉報撐港獨，要求北大拒收她入學。

事主曾分享北京大學的取錄通知書。（Twitter@lanneLaolao）

一張北大醫學部6月發出的取錄通知書，近日在內地引發議論。通知書顯示，菲律賓女學生Beatriz Ianne Laolao不但取錄6年制臨床醫學專業，還拿到為期7年的全額獎學金（含學費、住宿費、生活費和綜合醫療保險費）；通知書又指，Beatriz漢語未達直接入系學習專業課的水平，請她9月先到山東大學補習1年的漢語。

通知書在網絡曝光後，引發內地網民強烈反彈，質疑貝垂茲連漢語都沒達標，為何取錄頂尖的北大醫學部，還可拿全額獎學金。據內媒估算，貝垂茲的全額獎學金至少達人民幣47萬元（約合52萬港元）。北大醫學部19日為此發表聲明，強調取錄該生均符合規定。

然而，微博大V「孤煙暮蟬」21日發文稱「47萬獎學金…錄取了一個支持羅冠聰的…」並附上截圖顯示，羅冠聰12日在Twitter以英文發帖稱「8月12日是香港超過兩個月抗議行動以來最暴力的一天，香港警察的暴力執法已經失控」，暱稱為Azrael的Twitter帳號「@lanneLaolao」轉發了這篇帖文。

根據截圖，上述Twitter帳號曾經發文並附上北大醫學部取錄通知書，獲得許多網民讚揚她「讓菲律賓人驕傲」。網民比對照片、帳號名與帖文內容，直指Azrael就是Beatriz，並憤怒要求北大拒收「支持港獨」的學生。而該Twitter帳號事後被設定為不對外公開內容。

據報道，Beatriz今年18歲，住在菲律賓達沃市（Davao City），父親是一名執業醫生。亦有網民發表不同聲音指，Azrael可能並非Beatriz本人，即便是她，亦可能是無意而為之，希望網民不要甚麼事都上綱上線。

（綜合報道）