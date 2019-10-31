解放軍舉辦「外骨骼系統挑戰賽」　單兵可輕鬆搬起重砲砲彈

10月23日至27日，由中國陸軍裝備部舉辦、陸軍研究院某研究所承辦的「超能勇士-2019」單兵外骨骼系統挑戰賽在北京舉行。比賽有來自科研機構、高校、企業等百支隊伍參加。

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單兵外骨骼系統是一種貼合人體結構特徵，可穿戴於單兵體外的伴隨式智能系統，既能夠提高單兵機動、負載、防護、生存等綜合作戰能力，又能有機集成偵察、通信、火力等各類單兵裝備，具有穿戴舒適性、高度隨動性和智能自適應等特點。

軍媒「陸軍新聞」指，開發單兵外骨骼系統是打造「力大無窮、疾步如飛、刀槍不入、持續作戰」鋼鐵士兵的研究方向。

此前中國舉辦過「助力無限2015」首屆外骨骼動力裝置挑戰賽。在2019年的賽事上，設置有輕裝機動、負重行軍、物資搬運、彈藥填裝等7個項目，還安排防護集成、嵌入融合、意圖感知、單兵飛行等5個創新演示類樣機展示。

陸軍裝備部主官說，通過比賽，將推進單兵外骨骼裝備技術的發展，為提升解放軍單兵綜合作戰能力打下基礎。

除中國外，世界主要軍事大國都在研發此類系統。其中美國軍火巨頭洛克希德•馬丁公司正在測試一種新的外骨骼，旨在減輕美軍士兵的行動負擔。五角大樓希望在獲得士兵反饋後，於2020年在戰場上使用該系統。