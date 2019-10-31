【5G時代】工信部宣布啟動5G商用　中移動5G月費最貴869元人仔

工信部副部長陳肇雄今日（31日）在中國國際信息通信展覽會開幕式上宣布，5G商用在內地正式啟動。 同一日，內地三大電訊運營商中國移動、中國聯通和中國電信分別在各自的官方App公布了5G套餐的資費情況，最平每月128元（人民幣．下同），最貴則是每月869元。

中國移動方面，其5G套餐個人版分為5個檔次，分別是每月128元、198元、298元、398元和598元。其5G套餐家庭版也分為5個檔次，分別是每月169元、269元、369元、569元和869元。兩個套餐版本的數據用量從30GB到300GB不等。

除此之外，中國移動的5G網絡服務權益分為三個檔次：「5G基礎服務」的上網速度限制在300Mbps，「5G優享服務」的上網速度限制在500Mbps，「5G極速服務」的上網速度限制在1Gbps。

中國聯通的5G套餐收費列表。（網上圖片）

而中國聯通的5G套餐則分為7個檔次，每月資費分別是129元、159元、199元、239元、299元、399元和599元，不同套餐的數據用量同樣是從30GB到300GB不等。

中國電信的5G套餐收費列表。（網上圖片）

中國電信的5G套餐與中國聯通相似，也是分為7個檔次，每月資費分別是129元、169元、199元、239元、299元、399元和599元，其各個套餐的數據用量從30GB到300GB不等。值得注意的是，中國電信每月月末2日不支持辦理5G套餐，4G用戶暫不支持辦理5G套餐。

（綜合報道）