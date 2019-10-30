【5G時代】按網速收費　內地電訊商5G套餐曝光：每月最低128元

據內地傳媒消息，內地三大電訊運營商5G套餐每月收費均不低於128元（人民幣，下同），最高則為599元。而在各款5G套餐中，各電訊商還首次按上網速度來定價月費。

中國聯通的5G套餐依照不同網速和數據用量，提供多種套餐選擇。（網上圖片）

內媒《每日經濟新聞》報道，以中國聯通199元及以下價格的5G套餐為例，上網速度限制在500Mbps；299元及以上的5G套餐速度可達1Gbps。

而在中國聯通129元月租的「5G冰激淩」套餐，除了前期贈送10GB流量，計劃包括數據用量30GB，語音通話贈送500分鐘；159元的5G套餐數據用量為40GB；199元的5G套餐數據用量為60GB；299元的5G套餐數據用量為100GB。還有其他套餐可供市民選擇。

中國移動此前公布5G分為300Mbps、500Mbps、1Gbps等3種網速。但網傳圖片顯示，實際上其最低的128元套餐，就可享用500Mbps網速，有30GB數據用量，通話200分鐘；298元及以上的套餐，即可享1Gbps的極速；最貴的598元套餐數據用量則有300GB，可通話3000分鐘。

至於中國電信的5G套餐，網傳圖片顯示，其套餐的最低價位為129元，有30GB數據用量；最高為399元，有120GB數據用量。

在內地，北京和上海成為目前5G信號覆蓋最多的城市，廣州、杭州等城市也實現了5G網絡連片覆蓋。預計今年年底，全國開通5G基站將超過13萬個。（資料圖片/視覺中國）

電訊商內部人士指出，5G套餐有3大特點，數據用量更多、上網速率更快（達到4G的10倍）以及填充多種會員權益。該人士續稱，前期5G套餐會有折扣，整體上5G套餐剛開始的一兩年，價格不會便宜，但其後會逐步下降。

（每日經濟新聞）