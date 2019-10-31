美國防部官員：中國在許多高科技領域已超越美國

美國國防部官員近日表示，中國在許多高科技領域已經趕上甚至超越美國，這名官員還指出，中國幾個領先領域都包括在「中國製造2025」計劃內。

在華盛頓智庫戰略與研究中心（Center for Strategic and International Studies）於10月29日舉行的一場關於如何管控對中國的技術轉讓研討會上，美國防部創新實驗小組主任邁克爾．布朗（Michael Brown）稱，中國在超高音速和人臉識別等高科技領域已經超越了美國。他還說，美國應該採取積極措施限制技術轉讓到中國。

美國防部創新實驗小組主任邁克爾·布朗（Michael Brown）。（影片截圖）

據美國之音報道，布朗當日表示，「中國在一些科技領域已經在領先了。在超高音速領域，美國在扮演趕超者的角色；在人工智能領域的人臉識別方面，中國已經領先；在量子科學方面，中國在2016年發射了自己的第一個量子通訊衛星墨子；在5G領域，可以看看華為的一些動作；基因工程方面，因為美中之間沒有數據互享，也因為我們使用中國的基因測序設備，他們比我們擁有更多美國人口的基因測序資料；在太空領域方面，中國2018年向太空發生了更多的衛星。」

他說，未來美中競爭的根本就是科技的競爭。中國2015年提出了「中國製造2025」戰略，上述幾個領域都包括在中國製造2025計劃內。