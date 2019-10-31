【中美貿易戰】智利取消峰會　白宮：仍期望11月簽署貿易協議

即時國際
撰文：
最後更新日期：

智利局勢動盪，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布取消舉辦原定11月舉行的亞太經濟合作組織（APEC）非正式領導人會議。中美原預計峰會期間簽署首階段貿易協議，白宮10月30日表示，目標仍然是於11月簽署協議。

中美最新一輪談判後，達成首階段協議。（Getty Images）

白宮表示，智利宣布取消舉辦峰會後，似乎未有替代地點舉行原定11月11日至17日舉行的峰會，但華府仍然期望於同一時間框架確定首階段的貿易協議。

路透社引述一名美國白宮官員表示，對於峰會的取消，美國政府感到驚訝。

智利總統皮涅拉宣布取消舉辦原定在11月的亞太經濟合作組織領導人非正式會議，以及12月舉行的氣候大會（COP25），形容是一個「非常困難的決定」。他表示，「這是一個帶來很多痛楚的決定，因為我們充份知道亞太經濟合作組織與氣候大會對智利以至世界的重要。」

外界本來關注智利「習特會」

多國領導人本來預計出席在智利首都聖地亞哥舉行的亞太經濟合作組織峰會，外界亦關注美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會否在峰會期間會晤，並簽署中美的首階段貿易協議，但如今看來無法在智利舉行「習特會」。

智利街頭示威激烈　總統宣告取消舉辦11月APEC峰會
【智利APEC峰會】普京缺席　「習特會」簽協議計劃面臨變數
【中美貿易戰】《哈利波特》出版商變受害者　圖書一夜間漲價
【中美貿易戰】傳兩國或無法在11月簽協議　中美代表將通話
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。