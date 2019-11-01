【四中全會】中央政策研究室副主任：沒有中共中國必然四分五裂

中宣傳部11月1日上午10時舉行十九屆四中全會新聞發布會，多個部門負責人介紹有關情況，並答記者問。 中央政策研究室分管日常工作的副主任江金權介紹堅持和完善黨的領導制度體系部分的有關情況時表示，如果中國沒有中國共產黨領導，必然四分五裂，一事無成。

江金權表示，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢。歷史和現實都表明，在中國這樣一個大國，沒有中國共產黨領導，必然四分五裂，一事無成。

中央政策研究室分管日常工作的副主任江金權。（網絡圖片）

他說，黨的十九屆四中全會第一次系統描繪了中國特色社會主義制度的圖譜，它由13個部分組成，其中，黨的領導制度是國家的根本領導制度，它統領和貫穿其它12個方面的制度，而這次全會著眼健全總攬全域、協調各方的黨的領導制度體系，提出了6個方面的要求。

一是建立不忘初心、牢記使命的制度；二是完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的各項制度，在思想上政治上行動上，同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，實現全黨團結統一、行動一致三是健全黨的全面領導制度；四是健全為人民執政、靠人民執政各項制度；五是健全提高黨的執政能力和領導水準制度；六是完善全面從嚴治黨制度。

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀。（網絡圖片）

堅持毫不動搖鞏固發展公有制經濟

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀則介紹稱，這次全會對堅持和完善社會主義基本經濟制度做了重要部署：

第一，要堅持毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。第二，要堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存。第三，要加快完善社會主義市場經濟體制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，讓「看得見的手」和「看不見的手」相得益彰。

在被問及國企是否有不公平的市場競爭優勢時，他表示，國企目前主要分佈在關係國家安全和國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域，在一般競爭性行業的國有經濟實際上只有較小的份額。國有企業沒有天然的優勢，作為平等的市場主體，國有企業只有切實增強競爭力、創新力，才能真正確立和發展自身的優勢。