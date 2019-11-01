【諜影憧憧】《反間諜法》五周年　內地官媒披露三宗重大間諜案

今天（11月1日）是內地實施《反間諜法》五周年，官媒《央視》當天早上播放一段長達14分鐘的報道，披露近年來國安機關成功破獲的三宗重大間諜案件。 涉案者分別是在某軍工科研院所下屬公司擔任網絡管理員的陳偉、在某國常駐的某部委幹部張向斌，以及在沿海某縣委宣傳部工作的邱德桂。

陳偉在某軍工科研院所下屬公司擔任網絡管理員。（影片截圖）

1985年出生的陳偉是某軍工科研院所下屬公司的一名網絡管理員，該科研院所從事重要裝備部件研發，屬於核心涉密單位，是故負責內部網絡維護的陳偉有條件接觸到涉密文件。

報道指，陳偉於2011年在公司門口「偶遇」一名自稱是彼得的外國人。彼得聲稱是一名技術專家，來中國的目的是想購買一些技術資料。隨後，在高額報酬的誘惑下，陳偉開始向彼得提供情報資料。陳偉早期只是從互聯網上搜集一些公開資料提供給對方，之後為了更高的報酬，陳偉開始將目光投向自己工作單位的內聯網，憑借從事網絡管理的工作便利和權限，輕而易舉地竊取大量內部涉密文件並提供給彼得。

陳偉憑借從事網絡管理的工作便利和權限，輕而易舉地竊取大量內部涉密文件並提供給彼得。（影片截圖）

陳偉最終在2015年3月被北京市國家安全局抓捕歸案。（影片截圖）

隨着竊取文件的數量愈來愈多，密級愈來愈高，陳偉逐步意識到彼得並非普通的技術專家，而是一名間諜。陳偉向彼得提出終止合作，卻被彼得以陳偉此前提供的情報為把柄，要挾繼續提供涉密情報。

陳偉最終在2015年3月被北京市國家安全局抓捕歸案。經調查證實，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供該科研院所文件超過5500份，其中機密級文件有146份、秘密級文件有1753份，以及有其他大量內部文件。2019年3月，北京市第二中院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

陳偉是被拉攏策反涉密，而另一宗重大間諜案的主角張向斌則是派駐國外工作的人員，結果被外國間諜情報機關拉攏策反，為外國間諜情報機關充當間諜。

派駐國外工作的張向斌被外國間諜情報機關拉攏策反，為外國間諜情報機關充當間諜。（影片截圖）

張向斌於1992年大學畢業，隨後就進入國家某部委從事外語翻譯工作。1996年，張向斌受組織委派赴某國常駐，駐外期間結識自稱是該國外交部的A某等人。A某等人實際上是該國間諜情報機關的人員。A某等人不僅常幫助張向斌提高外語翻譯水平，還主動幫忙解決工作生活中的困難，張向斌亦漸漸與將雙方關係從由公務聯繫轉為秘密交往。

隨後，對方就以高額報酬為誘惑，通過套取和索要等方式，要求張向斌提供情報。在明知對方企圖的情況下，張向斌答應為對方充當間諜，數年間向提供數十份涉及中國內政外交的涉密文件資料，其中絕密級、機密級文件多達14份。此外，張向斌駐外期間更多次嫖娼，與多名外國女性保持不正當關係，甚至與該國政府女性官員發展成情人關係並生育兩名私生子，為該國間諜情報機關對其進行控制運用留下把柄。

2019年2月，張向斌因間諜罪、非法獲取國家秘密罪，被廣西百色中法院一審判處死刑，緩期兩年執行。（影片截圖）

經查，張向斌的個人電腦及其它存儲介質中存有5200份文件資料，其中標註絕密級的文件有59份、機密級的文件有848份、秘密級的文件有541份。（影片截圖）

張向斌於2008年申請辭職，辭職前還有陸續從辦公電腦和內部辦公網絡中搜集大量文件資料，非法攜帶至國外。經查，張向斌的個人電腦及其它存儲介質中存有5200份文件資料，其中標註絕密級的文件有59份、機密級的文件有848份、秘密級的文件有541份。2019年2月，張向斌因間諜罪、非法獲取國家秘密罪，被廣西百色中法院一審判處死刑，緩期兩年執行。

邱德桂在沿海某縣委宣傳部工作。（影片截圖）

邱德桂利用職務之便，以復印、翻拍等方式，向對方提供一批該縣縣委宣傳部的內部文件資料。（影片截圖）

至於第三名重大間諜案的主角邱德桂，其因在沿海某縣委宣傳部工作，工作上能接觸到一些內部資料。結果邱德桂就為了萬多元（人民幣．下同）的好處費，將涉密材料出賣。邱德桂根據對方要求，利用職務之便，以復印、翻拍等方式，向對方提供一批該縣縣委宣傳部的內部文件資料，並收取報酬共計超過1.1萬元。實際上，與邱德桂接觸的人，是境外某軍情部門人員。經鑑定，邱德桂非法提供的文件資料中，機密級的文件有1份、秘密級的文件有5份。邱德桂於2018年6月被法院以為境外非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑4年。

（央視）