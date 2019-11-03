「高分七號」衛星發射成功　可在太空拍攝高精度3D影像

國家航天局宣布，今日（3日）上午11時22分，高分辨率對地觀測系統重大專項（簡稱高分專項）「高分七號」衛星，在太原衛星發射中心以長征四號乙運載火箭成功發射，精緻高分試驗衛星、蘇丹科學實驗衛星一號、天儀十五號衛星3顆衛星亦同時搭載發射。 據介紹，「高分七號」衛星作為中國首顆民用亞米級光學傳輸型立體測繪衛星，可在太空拍攝高精度3D影像，運行後將在國土測繪、城鄉建設、統計調查等方面發揮重要作用。

「高分七號」衛星在太原衛星發射中心以長征四號乙運載火箭成功發射。（網上圖片）

「高分七號」衛星是高分系列衛星中測圖精度要求最高的科研型衛星，搭載雙線陣立體相機、激光測高儀等有效載荷，突破了亞米級立體測繪相機技術，能夠獲取高空間分辨率光學立體觀測數據和高精度激光測高數據。

「高分七號」能利用激光測高儀獲得的高精度高程信息，大幅提升光學立體影像在無控條件下的高程精度，實現民用1:10000比例尺衛星立體測圖，可滿足測繪、住建、統計等用戶在基礎測繪、全球地理信息保障、城鄉建設監測評價、農業調查統計等方面對高精度立體測繪數據的需求，提升中國測繪衛星工程水平，提高高分辨率立體測繪圖像數據自給率。

據了解，「高分七號」衛星主要用戶部門為自然資源部、住房和城鄉建設部、國家統計局。高分七號衛星和長征四號乙運載火箭分別由中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院、上海航天技術研究院研製。