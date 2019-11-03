中國記協：強烈譴責對新聞機構打砸縱火　籲港依法緝拿暴徒

香港反對《逃犯條例》示威衝突持續。周六（2日）下午有激進示威者「快閃」破壞位於灣仔的中國官方新聞機構《新華通訊社》（新華社）香港分社，地下玻璃外牆全破壞，大堂遭縱火。《人民日報》等多家官媒就事件發表評論，直指「衝擊文明底線」，強調必須嚴懲，決不手軟。

據中國記協網今天（3日）消息，中華全國新聞工作者協會（中國記協）發表聲明，強烈譴責暴徒對新聞機構打砸縱火行為。聲明還稱，強烈呼籲香港有關方面依法追查緝拿暴徒，依法查處暴力違法行徑，營造一個公平、公正、自由、民主的新聞從業環境。

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中國記協在聲明中指出，新華社是國家通訊社，新華社亞太總分社是新華社在香港設置的新聞機構，承擔重要的新聞報道職責，理應受到法律保護。此次暴徒在分社辦公大樓肆意打砸、縱火妄為，砸毀新聞機構設施，擾亂新聞工作秩序，既是對新聞自由的粗暴踐踏，又是對民主法治的嚴重挑釁，更是對香港社會治安的惡劣破壞，必然遭到道義聲討，應受到法律嚴懲。

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中國記協嚴厲譴責暴力破壞行為，強烈呼籲香港有關方面依法追查緝拿暴徒，依法查處暴力違法行徑，營造一個公平、公正、自由、民主的新聞從業環境。聲明並熱切希望香港各方面齊心攜手，止暴制亂、恢復秩序，共同創造民眾安居樂業的社會環境。