【11.2集會】灣仔新華社遭縱火　環球時報：對中央和內地的挑釁

香港反對《逃犯條例》示威衝突持續，周六（2日）下午有示威者與警方在在銅鑼灣、灣仔等地衝突，部分激進示威者「快閃」破壞位於灣仔的中國官方新聞機構新華通訊社香港分社，地下玻璃外牆全破壞，入口大堂遭縱火。 官媒《環球時報》晚上發表評論，直斥雖然未有造成人員傷亡，「但這仍然是赤裸裸的、性質極其惡劣的暴力犯罪行為，是對香港法治的又一次踐踏」。

評論指，《環球時報》強烈譴責針對新華社設施的暴力犯罪行為，呼籲香港執法部門盡快將「暴徒」繩之以法，同時又呼籲香港司法部門「做出與罪行惡劣程度相符的判決」，「只有這樣，才能保證香港的法治權威不遭受進一步破壞，從而遏制暴力犯罪的進一步升級」。

新華社玻璃被破壞，被淋紅油。（鄭翠碧攝）

評論又稱，激進示威者肆意破壞公共秩序，毀壞公共設施，「這種行為沒有任何正當性，卻在香港各種復雜因素的綜合作用下，呈現出愈演愈烈之勢態」，此前受害的是香港立法會及其他政府機構，以及中國銀行在香港的多處，「這次對新華社香港分社的縱火，更是香港暴力破壞活動新的升級」。

評論認為，新華社是新聞機構，「對新聞機構的破壞性犯罪，在任何一個文明社會都是不能容忍的」，尤其於1947年成立的新華社香港分社「不是一家普通的新聞機構」，其在香港回歸的過程中作出獨特貢獻，「這些暴徒之所以在新華社香港分社縱火，帶有明顯的政治意圖，用心非常險惡」，「新華社帶有象征性意義，暴徒們破壞新華社既是對香港法治的挑釁，也是對中央和內地的挑釁」。

評論最後指，止暴制亂已經變得刻不容緩，「香港不能再亂下去了」，不但內地社會感到痛心，但香港社會則是承受直接痛苦，「更多香港人應該站出來明確反對暴力、拒絕在客觀上做暴徒的幫兇，這首先是維護他們自己的切身利益」。

（環球時報）