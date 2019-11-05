原國家質檢局副局長魏傳忠涉賄被公訴　曾出版多部書法專著

中國最高人民檢察院11月5日發佈消息稱，中國國家質量監督檢驗檢疫總局原副局長魏傳忠涉嫌受賄一案，由國家監察委調查終結後，移送最高人民檢察院審查起訴。

最高檢指定管轄，於2019年9月17日交由湖南省郴州市檢察院審查起訴。近日，郴州市檢察院已向郴州市中級法院提起公訴。

魏傳忠是2019年中國兩會後落馬的第一個官員。（新華社）

魏傳忠被指控，利用擔任北京出入境檢驗檢疫局局長、國家質量監督檢驗檢疫總局副局長、中國檢驗檢疫學會（2018年12月更名為中國檢驗檢測學會）會長的職務便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。

此前中紀委通報指，魏傳忠對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項；違規出入私人會所，安排他人用公款報銷應由其本人支付的費用；利用職權和職務影響為親屬及他人謀取利益；生活上腐化墮落，大搞錢色交易，道德敗壞；經濟上貪婪無度，甘於被不法私營企業主「圍獵」，利用監管權大搞權錢交易、以權謀私，並非法收受鉅額財物。

公開資料顯示，魏傳忠今年65歲，山東陽谷人。2007年至2014年，他擔任原中國國家質量監督檢驗檢疫總局副局長、黨組成員，2014年7月，到齡退休。2019年3月15日，中國官方宣布，魏傳忠涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。魏傳忠落馬時間敏感，恰逢中國兩會閉幕，亦在3月15日這個中國著名的「打假日」落馬。

據悉，魏傳忠擁有三重「隱蔽身份」：第一個便是「書法家」。退休之前，魏傳忠就擔任了中央國家機關書法家協會副主席。第二個是中國檢驗檢疫學會會長，這也是魏傳忠退休之後，出現最多的社會身份。第三個身份，則是高校教師。

北京有媒體報道稱，在中國人民大學國際學院（蘇州研究院）的官網上，魏傳忠名列「業界師資」一欄，屬於技術性貿易措施研究院。不過，他的研究方向和講授課程都為空白，研究成果則寫着：先後應邀到清華、北大等20多所高校作學術報告，出版有《國學墨韻》叢書、《魏傳忠書法》等多部專著。其數百幅書法作品，作為中國質檢總局的「質檢外交」禮品贈送70多個國家及地區的政府機構和政要。