【公務員先行】縣級以上黨政機關執行垃圾分類　優先採購新能源車

國家發改委周二（5日）發布「綠色生活創建行動總體方案」，即日起實施。方案中規定，縣級及以上黨政機關將率先實施垃圾分類制度，公務車將優先採購油電或純電等新能源汽車。

「垃圾分類」行動短時間內席捲內地各城市。（資料圖片/視覺中國）

據內媒報道，這項方案已由中央全面深化改革委員會第10次會議審議通過，其後在中國國家發改委官網正式公布。方案提到，要透過展開「節約型機關」、「綠色出行」等行動，廣泛宣傳推廣簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活理念和生活方式，建立完善綠色生活的相關政策和管理制度，推動綠色消費，促進綠色發展。

根據方案，2022年是綠色生活創建行動「取得顯著成效的目標年，要讓「生態文明理念更加深入人心，綠色生活方式得到普遍推廣」。並將透過宣傳一批成效顯著、特點鮮明的綠色生活優秀典型，形成「崇尚綠色生活的社會氛圍」。

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方案指出，將以縣級及以上黨政機關作為創建對象，健全節約能源資源管理制度，強化能耗、水耗等目標管理。加大政府綠色採購力度，帶頭採購更多節能、節水、環保、再生等綠色產品，更新公務用車優先採購新能源汽車。

方案顯示，同時推行「綠色辦公」，使用循環再生辦公用品，推進無紙化辦公。率先全面實施生活垃圾分類制度。目標為2022年力爭70%左右的縣級及以上黨政機關，達到創建要求，由國管局、中直管理局牽頭負責。

（新京報）