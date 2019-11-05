解放軍殲11-B戰機升級後亮相　或已換裝新型火控雷達

解放軍空軍成立70周年，空軍發佈了最新宣傳片，其中透露部隊體系致勝能力實現跨越。在相關宣傳片之中首次出現了殲-11B升級型戰鬥機，它表明空軍三代戰鬥機正在升級，以適應2020年之後戰場環境。

國慶70周年閲兵式和空軍長春開放日上，中國空軍多次展示建軍最新成就，其中包括殲-20、運-20、直-20、轟-6N等新型軍機。

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央視在最新報道「空軍：體系致勝作戰能力實現新跨越」時，畫面意外曝光一架首次亮相的殲-11B。該機與原有的殲-11B最大的區別在於雷達罩顏色，原有的是黑色塗裝，而這架則是淺灰色塗裝。

觀察人士指，雷達罩呈淺灰色塗裝的殲-11B應為殲-11B中期壽命升級版（MLU），主要是針對殲-11B的若干短板進行改進和升級：機艏換裝新型主動相控陣（AESA）火控雷達，據信為殲-16的AESA改進型號，而非殲-11D傾斜式雷達。

換裝新型雷達的殲-11B其多目標探測跟蹤鎖定及抗電磁干擾（ECCM）等功能得到大幅提升，同時還具備較強的對地功能。

殲-11B MLU還被指增強對空作戰能力，將搭載新一代霹靂-10紅外成像制導格鬥導彈和霹靂-15遠程主動雷達制導空空導彈，空戰能力或達到殲-16水準。

該機的對地作戰能力也將獲得增強。早期的殲-11B缺乏對地精確打擊能力，升級後將具備完善的對地精確打擊能力，未來可掛載KD-88A紅外成像制導空地導彈、GB500激光制導炸彈、鷹擊-91反輻射地空導彈及配套的光電吊艙和數據鏈吊艙，對地作戰能力達到殲轟-7A戰鬥轟炸機水準。

另外，中國央視的畫面顯示，殲-11B MLU垂尾上塗有61227戰術編號，顯示其已裝備中國人民解放軍北部戰區空軍所屬旅級部隊。

目前，外界還不清楚中國空軍現役軍機裝備的相控陣雷達性能如何。但根據公開資料，中國此前已展示過兩款可對外出售的機載相控陣雷達——中國航空工業607所的LKF601E風冷有源相控陣雷達和中國電科14所的 KLJ7A「三面陣」廣角機載有源相控陣雷達。

其中，LKF601E雷達被指已在中巴聯合研製的「梟龍」戰機上試用，巴基斯坦方面對該雷達的優異性能感到滿意。而KLJ7A雷達則在2018年珠海航展公開展示，紙面性能更為強悍。因此，按照自用比出口強原則，中國空軍現役的機載相控陣雷達性能應更為優異。