【雙11】「全國網絡交易監測平台」上線　以大數據及人工智能監管

內地購物狂歡節「雙11」將至，國家市場監管總局在周二（5日）舉行儀式，宣布「全國網絡交易監測平台」正式上線啟動，將會對網絡交易實現大數據、人工智能監管。

「全國網絡交易監測平台」正式上線啟動。（微博）

啟動儀式在浙江杭州舉行，浙江市場監管局相關負責人引用一宗案例說明平台的運作模式，「通過平台的價格模型監測發現一家網店銷售的華為HUAWEI P30 Pro手機標價僅1000元（人民幣．下同），隨後通過定向採集售後評論、退換貨記錄、產品宣傳等訊息，判斷該手機疑似假冒華為手機，進行了查處。」

負責人又指，除此之外，監測平台還包括有移動和社交監測系統、電子證據管理系統、大數據共享交換平台、電商主體信用系統、網絡交易監管協同平台等業務系統。

據了解，「全國網絡交易監測平台」以大數據驅動，運用分布式採集和「爬蟲」技術，通過數據感知、動態模擬，多方位採集海量信息數據；以雲計算為算力，對全網大數據訊息進行雲存儲和運算，實現上億級商品圖片及海量風險信息的計算處理；以人工智能為支撐，綜合運用圖形文字識別、相似圖比對、關鍵詞搜索、語義分析等基礎算法，對風險數據進行識別判別；以區塊鏈技術為保障，對電子數據進行可信保全與存儲。

（澎湃新聞）