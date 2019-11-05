【四中決定】習近平：用制度威力應對風險挑戰的衝擊

今天（5日），新華社全文刊發了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。今天晚上，新華社又全文刊登了《習近平關於<中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定>的說明》（以下簡稱「說明」）。 在《說明》中，習近平指出，當下中國面臨的風險挑戰之嚴峻前所未有，有來自國內、有來自國際，有來自經濟社會領域、有來自自然界，要運用制度威力應對風險挑戰的衝擊。

《說明》指，決定四中全會聚焦中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化問題的理由有三點：

一是這是實現中共兩個百年目標的重大任務。習近平說，自改革開放以來，中共始終重視制度建設，如今有必要系統總結自鄧小平時代以來的有關制度建設的論述和實踐。習近平還借鄧小平有關總結「文化大革命」教訓——「制度好可以使壞人無法任意橫行，制度不好可以使好人無法充分做好事」。

1980年8月，鄧小平曾在政治局會議上做題為《黨和國家領導制度的改革》的報告，指出「制度好可以使壞人無法任意橫行，制度不好可以使好人無法充分做好事」。（資料圖片）

二是這是把新時代改革開放推向前進的根本要求。習近平說，中共十一屆三中全會是劃時代的，十八屆三中全會也是劃時代的，開創改革開放新局面，但有些改革尚未完成，有些需要相當長的時間去落實。習近平說，「我們已經啃下了不少硬骨頭但還有許多硬骨頭要啃，我們攻克了不少難關但還有許多難關要攻克，我們決不能停下腳步，決不能有鬆口氣、歇歇腳的想法。」

三是這是應對風險挑戰、贏得主動的有力保證。習近平表示，當下經歷百年未有之大變局，中國面臨的風險挑戰之嚴峻前所未有，有來自國內、有來自國際，有來自經濟社會領域、有來自自然界，要運用制度威力應對風險挑戰的衝擊。

《說明》還詳細披露決策內情。2019年2月28日、3月29日，中共政治局常委會、中共政治局先後開會決定十九屆四中全會研究中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化問題，並決定成立文件起草組。

曾徵求「部分黨內老同志」意見

今年4月3日，文件起草組舉行第一次會議，正式啟動起草工作。4月7日，中共中央發通知徵求意見和建議，共反饋109份意見。根據中共政治局會議決定，9月初，決定徵求意見稿在中共內部一定範圍內下發，包括「部分黨內老同志」。9月25日召開黨外人士座談會，收到10份材料。

《說明》指，經彙總，各方共提出修改意見1,948條，扣除重複為1,755條，其中原則性意見380條，具體修改意見1,375條。後經決定。文件起草組對決定稿增寫、改寫、文字精簡283處，覆蓋各方意見和建議436條。中共政治局常委會開3次會，中共政治局開2次會，最終形成決定稿。