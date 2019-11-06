【再教育營】蓬佩奧：美對維族穆斯林及其家人在新疆遭遇深感不安

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（5日）表示，多項報道指出中國政府一直「騷擾、監禁和任意拘留」新疆維吾爾族穆斯林活躍人士，以及他們的家人，美國對此深感不安。

蓬佩奧在聲明中列舉幾個人，包括達吾提（圖）。（資料圖片）

蓬佩奧發聲明指，留意到多個報道指出，中國政府「騷擾、囚禁及任意拘留」維吾爾族活躍分子的家人，及公開遭遇的新疆再教育營「幸存者」，令美國深感不安，部分更是相關人士跟美國國務院官員會面後發生。「我們再度呼籲北京停止對旅居中國境外維吾爾人的騷擾…允許家人在沒有不良後果的情況下自由通訊。」

蓬佩奧在聲明中列舉幾個人，包括達吾提（Zumrat Dawut）。他提到，達吾提於今年9月在聯合國大會場外活動中，講述自己年初被中國當局扣留，最近得悉她年邁父親在不明原因下去世，據報她父親近年多次被扣留和盤問。

早前報道，美國國務院上月初宣布，不會向有份鎮壓穆斯林的中國官員發出簽證。蓬佩奧當時透過聲明促請中國立即停止鎮壓行為，釋放所有遭到任意拘留的人士，並不再強迫穆斯林少數族裔返國。他表示，所有國家必須尊重人權的義務和承諾。

對此，中國外交部回應稱，美方不僅對上述事實閉目塞聽，而且借所謂「反恐報告」誣衊攻擊新疆的反恐努力。這一卑劣做法，必將為國際社會有識之士所不恥。中方要求美方立即摒棄在反恐問題上的「雙重標準」，停止借涉疆問題干涉中國內政。