【新疆再教育營】兩哈薩克族人逃抵哈國　盼哈國給予公民權

新疆伊犁額敏縣哈薩克族人哈斯鐵爾.木沙汗和木拉格爾.阿里木今年10月1日從新疆逃亡到哈薩克。兩人在網上發布影片，尋求幫助，並呼籲哈薩克給予其公民權利。

哈薩克人權機構阿塔珠爾特志願者組織一位成員披露，兩人已經抵達哈薩克阿拉木圖。

《自由亞洲電台》消息稱，現年三十歲的哈斯鐵爾.木沙汗是一位肉商，從事牲畜貿易，在額敏縣經營一間出售牛羊肉的店鋪。他稱，此前額敏縣公安局致電他，要求他三天之內必須回到家中，因此選擇10月1日逃亡哈國。

另一位逃亡者木拉格爾.阿里木年僅二十五歲。他說，他住新疆額敏縣瑪熱勒蘇鄉烏蘭布哈村，此前在新疆經常受到警察侮辱、恐嚇及毆打，最近面臨被捕，因此逃亡，他希望「哈薩克總統給予我正式避難和哈薩克公民權利，我要求全世界人民緊急關注新疆少數民族權利。」

針對外界「侵犯少數民族人權」的職責，中國官方多次否認，並強調在新疆興建職業技能培訓中心意在為當地少數民族提供教育及培訓。今年7月30日，新疆維吾爾自治區人民政府主席雪克來提·紮克爾在北京的記者會上表示，90%以上的職業技能教育培訓中心的學員已經結業，回歸社會並實現就業。持續約兩年的教培政策即將結束。