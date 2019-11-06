中國外交部證實恢復進口加拿大豬牛肉　稱因加拿大「有錯就改」

撰文：葉琪
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中國外交部發言人耿爽在周三（6日）的例行記者會上證實，中國已同意恢復接受進口加拿大豬肉和牛肉。
耿爽解釋，同意恢復原因是加拿大在輸華肉產品衛生證書簽發系統的明顯漏洞能夠「有錯就改」。
耿爽指，加拿大輸華肉產品的衛生證書簽發系統自今年6月被發現有明顯漏洞，無法確保安全，中國遂自同月25日起，自主暫停簽發輸華肉產品衛生證書，並對事件展開全面的調查和整改。
中國再次敦促加拿大釋放孟晚舟。（視覺中國）
耿爽表示，事發後中國海關與加拿大政府主管部門保持密切溝通，認真研究解決問題辦法。及至近期，加拿大提出相關整改行動計劃，中國評估後認為基本符合保證安全要求，故同意恢復接受進口，「我們希望加方切實履行食品安全的監管責任，確保輸華肉產品安全，保障貿易順利進行。」
至於同樣被中國暫停進口的加拿大芥花籽油，耿爽僅稱中國有關部門在例行檢驗檢測中發現問題，所以採取措施，未提及恢復事宜。
但耿爽在最後有強調，在更廣泛意義上的中加關係上，雙方目前遭遇的困難，責任不在中方，「我們敦促加拿大新一屆政府認真對待中方的立場和嚴正關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國，以實際行動推動中加關係早日重回正軌。」
（中國外交部）