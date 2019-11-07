中國準備如何說服印度加入RCEP？　商務部：15國RCEP協定是穩定的

11月6日，中國國務院新聞辦公室舉行例行吹風會。有記者提問稱，能否詳細介紹一下印方現在具體還有哪些問題等待解決，以及中國計劃採取哪些行動來解決這些問題，說服印度加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

印度認為暫時不加入RCEP是正確的選擇。（AP）

對此，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，印度確實在RCEP談判中還有一些遺留問題，這些也是談判中的具體問題，也不方便在這裏和大家作詳細的披露。

不過，他指出，RCEP的16個成員國中，15個已經整體上完成了談判，這個協定是穩定的。印度所存在的這些問題，不只是和中國的問題，而是和所有的其他的15方都存在的一些問題；印度方面有一些產業擔心RCEP可能會增加印度的貿易逆差。

對於印度擔心的貿易逆差問題，王受文解釋稱，自貿協定裏有一些專門的區域保障措施，這個保障措施規定，進口國把關税降低後，若進口增長的很多，對國內產業有一些損害，則可以把關税恢復到原來的最惠國待遇的水平。所以區域保障措施實際上是一種安全閥，能解決對國內產業衝擊的擔心。

王受文表示，中國已經和不少國家簽署了自由貿易協定，這些國家在與中國簽署自貿協定之後，它們對中國的出口增長很迅速。比如說現在南美的智利、秘魯，澳洲、新西蘭，包括東盟，中國都已成為這些國家的最大出口市場，這就得益於自貿協定的簽署。所以中方理解印度的一些產業會有一些擔心，但是RCEP也會給印度產業帶來巨大的出口機會。

在11月4日晚，東盟10國和中國、日本、印度、韓國、澳洲以及新西蘭16國就RCEP的相關談判進展發佈了一份聯合聲明。聲明指出，RCEP的15個參與國已經完成了協議的文本談判，以及所有市場準入問題，並將於2020年正式簽字。

聲明指出，印度有重大的懸而未決的問題，這些問題仍然沒有解決。RCEP所有參與國將共同努力，以相互滿意的方式解決這些懸而未決的問題。印度的最終決定將取決於這些問題能否得到滿意的解決方案。

負責東亞事務的印度外交部次長辛赫（Vijay Thakur Singh）直接表示，新德里認為「對印度而言，不加入協議是正確決定」。

據《印度快報》網站11月5日消息，拋開與貿易相關的擔憂不談，印度政府在最後一刻突然退出《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的決定，是基於國內政治考量的基礎之上的。

另據新加坡《聯合早報》11月4日報道稱，新加坡總理李顯龍在RCEP 16個國家11月4日舉行的領導人峰會上致辭，表示能夠理解印度的處境，指「印度還有一些懸而未決的問題」，並期盼印度這個有巨大潛力的經濟體，最終能「全面參與協定」。

據悉，RCEP共涵蓋16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球三分之一的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協議，它將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。印度擔心若按協定開放市場，大量中國商品將湧入，使印度本土商品失去立足之地。