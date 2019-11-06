印度霧霾嚴重超標　政客：中國或向印度排放毒氣

印度首都新德里近來遭霧霾籠罩，學校停課、不少居民也被迫留在室內。面對霧霾，有印度政客卻有出位言論，認為可能是中國和巴基斯坦向印度排放毒氣。

《印度斯坦時報》11月6日報道，印度人民黨（BJP）領袖沙爾達（Vineet Agarwal Sharda）聲稱，巴基斯坦和中國這兩個鄰國可能向印度排放有毒氣體。

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沙爾達稱，「這有毒氣體有可能是任何害怕我們的鄰國排放的。我覺得巴基斯坦或中國都害怕我們。我們必須認真考慮巴基斯坦是否釋放了有毒氣體。」

沙爾達表示，自從總理莫迪（Narendra Modi）掌權以來，巴基斯坦一直感到很挫敗，他們對印度採取了各種手段，都沒有在任何一場戰鬥中取得勝利。

到底是什麼原因導致瞭如此嚴重的霧霾？隸屬於印度地球科學部的空氣質量監測和天氣預報專家表示，在不到3天的時間內，旁遮普省和哈里亞納邦禾茬燃燒點數量增加了90%。農民本身也證實，他們被迫燃燒莊稼殘餘物，因為沒有錢購買相關專門設備。

印度高官主張吃紅蘿蔔抗霧霾

面對史無前例的霧霾，除了「中巴毒氣論」外，印度衛生部長哈什·瓦爾丹（Harsh Vardhan）11月3日在社交媒體向民眾宣揚「紅蘿蔔抗霧霾」的方法。瓦爾丹稱：「吃紅蘿蔔有助於人體獲得維生素A、鉀和抗氧化劑，這些都能防止印度常見的夜盲症。紅蘿蔔還有助於防止其他與污染有關的健康危害。」

有印度網民對政府面對霧霾的不作為表達不滿，「意思就是我們不想解決污染問題，你們只要吃紅蘿蔔就可以了？」