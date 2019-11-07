【東盟峰會】馬哈蒂爾暗批美國：試圖在南海問題上挑釁中國

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）周一（4日）出席泰國東盟峰會時表示，相信中國會在南海問題上保持克制，但問題是對中國「不友好」的外部國家會試圖挑釁，並嘗試獲取東盟國家支持。

據馬來西亞《星報》（The Star）周三（6日）報道，馬哈蒂爾在峰會上表示， 「我們希望，任何我們在南海可能遇到的問題都可以通過談判解決，絕對不能通過暴力和戰爭。」「問題是一些該地區以外的國家會試圖挑釁其他東盟國家，因為他們（指外部國家）對中國不友好，並希望東盟成為中國的敵人。」

馬哈蒂爾還提醒稱，「如果發生戰爭或暴力（衝突），遭受痛苦的將是東盟和中國。」另據《馬來郵報》（Malay Mail）報道，馬哈蒂爾當天還表示，中國承諾維護南海和平。

多國領導人4日在泰國東盟峰會上的合影。（AP）

東盟（ASEAN）及多國官員在4日出席東亞峰會，出席東亞峰會的國家包括東盟10國、美國、中國、日本和俄羅斯等18個國家的代表。共同社1日的報道曾引述消息人士稱，美國打算在峰會上指出，中方對南海主權的主張「具擴張性且非法」，呼籲東盟成員國維護在南海的「航行自由」，強調自由開放的印太戰略的重要性，並要求東盟各國共同向中國提出抗議。

報道指，美國9月與東盟舉行首次聯合海上演習，而美方對於中國海洋活動保持警惕，有意爭取東盟支持，加強對中國的牽制。