中美聯合破獲芬太尼走私案件　主犯被判死緩

11月7日，河北省邢台市中級人民法院依法對9名被告人進行了一審公開宣判，主犯劉某被判處死刑緩期二年執行，蔣某某、王某某被判處無期徒刑，夏某某被判處有期徒刑十年，梁某某等其他5人被分別判處六個月至二年不等的有期徒刑。 據介紹，該案由中美雙方聯合破獲。偵辦中，中國公安部禁毒局與美國國土安全部移民海關執法局始終保持密切溝通協作。

芬太尼可於各種疼痛及外科、婦科等手術後和手術過程中的鎮痛。（VCG）

據法院發布的消息，被告人劉某、蔣某某共同販賣、製造芬太尼11857.48克、去甲西泮3383.16克、地西泮41.9克、阿普唑侖5012.96克。被告人王某某和夏某某共同販賣芬太尼285.08克、呋喃芬太尼39.53克、阿普唑侖991.2克、3,4-亞甲二氧基乙凱西酮1920.12克、4-氯甲凱西酮8.33克。被告人楊某販賣阿普唑侖7708.6克。

有分析稱，芬太尼類物質問題是當前禁毒領域面臨的一個國際性難題，尤其是龐大的市場需求導致一些不法分子鋌而走險，不是某個國家或單方面能夠解決的，也沒有哪個國家能夠置身事外而獨善其身。如果不能有效減少非法需求，很難根治芬太尼類物質問題。

此前，美國曾指責中國未能採取有效措施阻止芬太尼輸美，對此，中國外交部發言人耿爽表示，「中國政府歷來高度重視禁毒工作，一貫奉行厲行禁毒政策，始終保持對毒品問題『零容忍』態度，中國政府對芬太尼類物質管控極為嚴格，先後列管了25種芬太尼類物質及2種前體，超過聯合國管制品種。」

中國官方發佈公告，5月1日起正式整類列管芬太尼類物質。但中國官員同時否認美方對其管制不力的指控，反指美國需要解決自身藥物濫用等問題。

芬太尼是強效類鴉片止痛劑，止痛效果是嗎啡的50倍至100倍，有很高致命風險。由於它的效力強，而且很受北美地區癮君子的喜愛，美國發生了大量藥物過量死亡的案例。