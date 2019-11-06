中美兩國擬合作打擊芬太尼走私　專家認為有利貿易協議

美國媒體報道，中美司法部門將就打擊走私鴉片類強力止痛劑芬太尼（Fentanyl）一事展開合作，令外界對兩國簽署第一階段貿易協議的期待值進一步提升。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，中美雙方將在11月7日向媒體講述中美兩國會為打擊中國境內芬太尼走私行動而做出的行動。

報道引述美國投資銀行雷德蒙·詹姆斯金融（Raymond James）一位分析師稱，美中在打擊走私芬太尼方面加強合作將提高外界對兩國達成第一階段貿易協議的期待，中國政府對加強芬太尼管制力度的表態，對美國總統特朗普（Donald Trump）政府來說非常重要。

特朗普此前一直用關税作為武器，督促中方管制芬太尼。美國聯邦調查局（FBI）8月31日曾指出，30公斤芬太尼足以毒死1400萬美國人。美國政府也曾多次公開批評稱中方未採取有效措施阻止芬太尼輸向美國。

韓國news1網站11月6日報道指出，中方此前對管制芬太尼一事顯得「漫不經心」，並強調美國國內普遍存在濫用處方止痛藥才是芬太尼氾濫的根本原因，態度強硬。

因此，中方態度有所轉變應與兩國即將簽署貿易協議有關，中美司法部門同意合作暗示中國在第一階段協議簽署前接受美國的要求。