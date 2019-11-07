內地加強青少年控煙工作　影視劇吸煙鏡頭過多不得納入評優

內地衛健委等8部門日前下發《關於進一步加強青少年控煙工作的通知》，強調電影電視劇主管部門要加大對影視劇吸煙鏡頭的審查，嚴格控制吸煙鏡頭，最大程度降低影視明星吸煙鏡頭對青少年的影響。 值得留意是，通知指對於有過度展示吸煙鏡頭的影視劇，不得納入各種評優活動。要把煙草鏡頭作為向中小學生推薦優秀影片的重要評審指標，對於過度展示吸煙鏡頭的，不得納入影視劇推薦目錄。

吸煙鏡頭常常出現在電影和電視劇中。圖為內地電影《我不是藥神》劇照，該電影因吸煙鏡頭過多，去年獲頒「髒煙灰缸獎」，被取消評優。（網上圖片）

通知指出，青少年容易產生盲目追星心理，影視作品中明星吸煙鏡頭極易誤導青少年效仿。要加強電影和電視劇播前審查，嚴格控制影視劇中與劇情無關、與人物形象塑造無關的吸煙鏡頭，儘量刪減在公共場所吸煙的鏡頭，不得出現未成年人吸煙的鏡頭。

另外，通知提出，要嚴厲查處違法向未成年人銷售煙草製品，確保商家不向未成年人售煙，未成年人買不到煙；加大對違法煙草廣告的打擊力度，任何組織和個人不得在大眾傳媒或公共場所、公共交通工具、戶外、互聯網發布煙草廣告，不得向未成年人發送任何形式的煙草廣告等。

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通知還提及要強化青少年控煙宣傳引導、全面開展電子煙危害宣傳和規範管理、全力推進無煙中小學校建設，建立完善青少年控煙長效機制，切實把做好青少年控煙作為當前控煙工作重點，作為實現「2030年15歲以上人群吸煙率降低到20%」控煙目標的重要舉措。

不過，該通知中關於影視作品的要求，在網絡引發正反兩極評價，有人認為有助於減少青少年吸煙率，也有人認為於事無補，反而限制影視創作空間：