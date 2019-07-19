【明目張膽】兩名男遊客拍片炫耀故宮內吸煙　北京警方介入調查

內地網上近日瘋傳一段影片，有兩名遊客公然在北京故宮內吸煙及拍片炫耀。 據內地傳媒最新消息，北京警方目前已啟動調查程序，找到人後將會依法處理。

從片段所見，涉事兩名男性遊客當時身處故宮內的一個休息處，全然不顧周圍其他的遊客目光肆意吸煙。其中一名男子甚至一邊吸煙一邊向鏡頭囂張表示「誰敢在故宮裏抽煙」，負責拍片的同行遊客則稱「哥真厲害」。

兩名男遊客拍片炫耀在故宮內吸煙。（影片截圖）

該兩名男子的行為明顯有影響到其他遊客，有本身坐在下風向處休息的女遊客，抵受不住煙味只能自行將椅子搬到較遠處。

事後故宮保衞處工作人員表示，故宮所有地方都是全面禁煙，香煙及打火機亦禁止攜帶，一般在入口時都會清查，如果工作人員發現有吸煙行為，亦會第一時間上前制止。工作人員指，該兩名男子明顯故意在網上炫耀私藏攜帶違禁品，並在公共地方吸煙，違反公共秩序，工作人員已經開始着手調查。

故宮所有地方都是全面禁煙，香煙及打火機亦禁止攜帶，一般在入口時都會清查。（視覺中國）

此外，北京警方亦對此事啟動調查程序，初步判斷事發在7月7日，地點為故宮冰窖附近。中國控煙協會副會長廖文科更表明，會配合政府有關部門加大控煙的宣傳力度，並呼籲文物保護單位要頂格查處。

（北京青年報）