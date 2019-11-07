中科院外籍僱員發辱華言論遭解聘　新華社斥吃飯砸碗

因發表不當辱華言論，中國科學院外籍工作人員在遭解聘後，又被官媒痛批「端起碗吃肉，放下筷子罵娘，令人不齒！」

中國科學院自動化研究所官方微博今天（7日）發佈消息稱，該研究所宣布解除與外籍僱員Mark A. Kolars的聘用合同。Mark A. Kolars早前被曝出在Linkedin上發表針對中國人的侮辱與種族歧視言論。

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針對該事件，官媒新華社發表評論稱，中科院外籍僱員充滿歧視意味的言論，猖狂、自大、肆無忌憚。

指其嘴裏說着「不是歧視」，骨子裏卻深埋種族歧視和對中國的刻板印象，正如網友所言，端起碗吃肉，放下筷子罵娘，令人不齒。

此外，新華社還對中科院的快速反應表示讚賞。同時也指出，新中國不是舊社會。「我們尊重差異，包容多元，歡迎各國的朋友來中國生活、學習、工作，全面了解真實的中國！但中國人也講究德才兼備，對於這樣有才無德的小人，我們不需要」。

事件源於11月5日，有微博網友曝光了Mark A. Kolars在Linkedin上發表不當涉華言論的截圖。

截圖顯示，該男子稱「歐洲的血統中國永遠趕不上」、「中國人不夠聰明，近親繁殖太久了」、「中國男人只說不做，只敢擺架子」等言論，還辯稱自己「不是種族歧視，只是討厭骯髒的黃種人」。

他還稱，「我們只是來這裏賺錢的，而你們需要我們。沒有我們的幫助，你們現在還帶着斗笠種田」。

在事件發酵後，迫於輿論壓力，Mark A. Kolars於當晚在社交媒體賬號上發佈了一則「道歉帖」，稱其因為生活中的壓力與挫折，發佈了許多不恰當的，種族主義性質的言論，傷害了中國朋友和同事的感情，給社會造成了非常不好的影響。

他還說自己「很抱歉」，「很對不起家人和朋友」，並稱願意為發生的一切「承擔後果」。