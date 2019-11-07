外籍僱員發表種族歧視言論惹眾怒　中科院炒人

中國科學院外籍僱員Mark A. Kolars因發表大量涉嫌種族歧視言論，引發輿論關注。據最新消息，該僱員已被解聘。

11月5日，有網民曝光中科院僱員Mark A. Kolars在社交媒體上發表不當言論的截圖。

截圖顯示，該男子稱「歐洲的血統中國永遠趕不上」、「中國人不夠聰明，近親繁殖太久了」、「中國男人只說不做，只敢擺架子」等言論，還辯稱自己「不是種族歧視，只是討厭骯髒的黃種人」。

中國科學院官方微博「中科院之聲」隨即於當日下午表示「感謝關注，已經在查」，而中科院自動化研究所表示，Mark A. Kolars為自動化所研究所科學藝術團隊項目聘用人員，主要從事視覺特效設計相關工作，自動化研究所現已對該人員停職檢查。

Mark A. Kolars的道歉聲明。（網絡圖片）

事件持續發酵，迫於輿論壓力，Mark A. Kolars於6日晚在社交媒體賬號上表示「道歉」，稱其因為生活中的壓力與挫折，發佈了許多不恰當的、種族主義性質的言論，傷害了中國朋友和同事的感情，給社會造成了非常不好的影響。他還說自己「很抱歉」，「很對不起家人和朋友」，並稱願意為發生的一切「承擔後果」。

11月7日，中國科學院自動化研究所官方微博發佈消息稱，所宣布解除與外籍僱員Mark A. Kolars的聘用合同。